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وصفة طبيعية لعلاج ارتفاع ضغط الدم

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وصفة طبيعية لعلاج ارتفاع ضغط الدم وصفة طبيعية لعلاج ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم المزمن من الأمراض الخطيرة للغاية، ويصيب أكثر من مليار شخص على مستوى العالم، منهم حوالى 16 مليونًا داخل ، ويعرف مرض ارتفاع ضغط الدم أيضًا باسم القاتل الصامت لأنه لا يتم اكتشافه إلا فى مرحلة متأخرة ولا توجد له غالبًا أعراض ظاهرة، والكثير من الناس لا يعلمون أنهم مصابون به.

ارتفاع ضغط الدم رابع أكثر أسباب الوفاة بين المصريين


>ووفقًا لآخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية WHO فإن مرض ارتفاع ضغط الدم المزمن يعد رابع أكثر الأسباب المؤدية للوفاة بين المصريين، وكما يمثل ارتفاع ضغط الدم 4.6% من إجمالى عدد الوفيات التى تحدث سنويًا.

وصفة طبيعية لعلاج ارتفاع ضغط الدم


>بودينج الموز بالشيكولاته: يساهم فى خفض ضغط الدم المرتفع، نظرًا لاحتواء الموز والشيكولاتة على البوتاسيوم، والمعروف بدوره فى خفض الضغط.

طريقة عمل البودنج لعلاج ارتفاع ضغط الدم


>- أحضر 2 ثمرة موز وكوب من مشروب الكاكاو البارد المذاب فيه ملعقة كبيرة من النشا.
>- قم بتقشير الموز ثم قم بتقطيعه إلى شرائح صغيرة داخل إناء صغير.
>- قم بهرس الموز باستخدام شوكة صغيرة.
>- أضف الكاكاو بالنشا إلى الإناء الصغير.
>- قم بخلط المزيج معًا جيدًا وضعهم على النار حتى يتماسك قوام الخليط.
>- يمكن إضافة بعض المكسرات وجوز الهند المجفف.

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