أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ميديكال نيوز: الزعتر والبقدونس والروزمارى مثلث الحماية من السرطان والزهايمر

Google+ Print
ميديكال نيوز: الزعتر والبقدونس والروزمارى مثلث الحماية من السرطان والزهايمر ميديكال نيوز: الزعتر والبقدونس والروزمارى مثلث الحماية من السرطان والزهايمر
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الزعتر والبقدونس والروزمارى أبرز الأطعمة التى تعزز وظائف المخ وتحمى من خطر الإصابة بالزهايمر.

وأوضح الباحثون أن الأعشاب السوبر الثلاثة تحتوى على مادة "ابيجينين" والتى تساعد على تطوير ونمو خلايا الدماغ كما أنها تعزز من قوة الاتصال بين الخلايا العصبية.

ووجد الباحثون أن البقدونس والزعتر من أبرز الأعشاب الغنية بالمواد المضادة للأكسدة مثل "الفلافونويد" والتى تلعب دورًا رئيسيًا فى الوقاية من الأمراض مثل السرطان والزهايمر.

وقالت مؤلفة الدراسة ستيفنز ريهن من معهد البحوث والتعليم (IDOR) والجامعة الاتحادية فى ريو دى جانيرو (UFRJ)، أن الفلفل الأحمر والبابونج والعديد من النباتات والأعشاب الأخرى تعمل على منع الاضطرابات العصبية، بما فى ذلك مرض الزهايمر، ومرض باركنسون ومرض انفصام الشخصية.

وقد أظهرت الدراسات التى أجريت على الحيوانات أن مادة "ابيجينين" قد تؤدى إلى تأخير تطور مرض الزهايمر والفصام والاكتئاب ومرض باركنسون "الشلل الرعاش".

وأثبتت دراسة أخرى أن المركبات الموجودة فى الأعشاب مثل الزعتر وإكليل الجبل "الروزمارى" قد تساعد فى مكافحة مرض السكرى من النوع 2.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الامريكى “Medical News Today”.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365