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تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه لـ11 يناير

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تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه لـ11 يناير تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه لـ11 يناير
أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار إسماعيل عوض، محاكمة خالد عبد الفتاح على أحمد وشهرته "خالد خطاب" 47 سنة، صاحب شركة طباعة، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه المتهم الثانى بمدينة شرم الشيخ، وأخرين من الأجانب والعرب، وتعاطيهما وحيازتهما للمخدرات، لجلسة 11 يناير لسماع الشهود.

حملت القضية رقم 3438 لسنة 2015 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 272 لسنة 2015 كلى وسط القاهرة.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة إدارة وتهيئة مكانا لتعاطى جوهرين مخدرين “الحشيش” و”الميثامفيتامين”، بمقابل ممارسة الفجور، وقدم بقصد التعاطى للمتهم الأول وأخرين، الجوهرين المخدرين المذكورين بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد التعاطى الجوهرين المخدرين فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
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