غدا نظر استئناف رجل أعمال عربى على حبسه 27عاما لاستيلائه على مقدمات حجز شقق

حدد المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية جلسة الغد لنظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال الفلسطينى "سامى محمد القرينى" على الأحكام الصادرة ضده من محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس 27 سنة مع الشغل على خلفية اتهامه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من رجل أعمال إماراتى عقب إيهامه بتخصيص عدد من الشقق السكنية له بالساحل السمالى بأحد المنتجعات السياحية.

كانت البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال بالقاهرة بلاغًا من مواطن إماراتى ومقيم بدبى، يفيد بقيام الفلسطينى "سامى القرينى"، 56 سنة، مهندس معمارى، والمدير المسئول بإحدى الشركات، باستلام مبلغ 30 مليون جنيه مصرى، نظير إنشاء مشروع سكنى بالساحل الشمالى.

وكشفت التحريات أن المتهم لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثره فى استكماله بسبب إنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم استلامه مقدمات من المواطنين الراغبين فى حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، قدرت بنحو مليار ونصف المليار جنيه، بالإضافة إلى تزوير توقيع المبلغ بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، ليتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه.

وأكدت التحريات صرف المتهم مبالغ طائلة من الأموال التى استولى عليها من المواطنين على متطلباته الشخصية، وإقامته حفلات دعائية لجذب المزيد من العملاء، بالرغم من تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ المالية.