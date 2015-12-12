أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مقتل شاب بديروط على يد بلطجية للاستيلاء على "التوك توك" الخاص به

Google+ Print
مقتل شاب بديروط على يد بلطجية للاستيلاء على "التوك توك" الخاص به مقتل شاب بديروط على يد بلطجية للاستيلاء على "التوك توك" الخاص به
لقى شاب فى العقد الثالث من العمر مصرعه بعد طعنه اليوم، السبت، عدة طعنات من قبل مجهولين بهدف سرقة التوك توك الخاص به.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة ديروط، يفيد بمصرع "يوسف . ش" - 30 سنة، مقيم ديروط الشريف دائرة المركز متأثرا بإصابته بطعنات من سلاح أبيض فى القلب، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزى.

وأشارت التحريات الأولية أن الجناة استدرجوا المجنى عليه بدعوى توصليهم إلى إحدى المناطق بدائرة المركز على الطريق المؤدى إلى قرية كودية الإسلام، وقاموا بقتله بهدف سرقة مركبة التوك توك الخاصة به.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365