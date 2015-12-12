مقتل شاب بديروط على يد بلطجية للاستيلاء على "التوك توك" الخاص به

لقى شاب فى العقد الثالث من العمر مصرعه بعد طعنه اليوم، السبت، عدة طعنات من قبل مجهولين بهدف سرقة التوك توك الخاص به.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة ديروط، يفيد بمصرع "يوسف . ش" - 30 سنة، مقيم ديروط الشريف دائرة المركز متأثرا بإصابته بطعنات من سلاح أبيض فى القلب، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزى.

وأشارت التحريات الأولية أن الجناة استدرجوا المجنى عليه بدعوى توصليهم إلى إحدى المناطق بدائرة المركز على الطريق المؤدى إلى قرية كودية الإسلام، وقاموا بقتله بهدف سرقة مركبة التوك توك الخاصة به.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.