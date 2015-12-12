نقيب أطباء أسيوط يحرر محضر سب وقذف ضد وكيل وزارة الصحة

حرر الدكتور محمد جمال الدين محمد، مدير مستشفى أسيوط العام ونقيب الأطباء، محضرا اليوم، السبت، برقم 2614 لسنة 2015 يتهم فيه الدكتور أحمد محمد أنور، وكيل وزارة الصحة بأسيوط بالسب والقذف والتشهير.

وبالعرض على النيابة العامة قال الدكتور محمد جمال أمام النيابة إن الدكتور أحمد محمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط قام بالسب، والقذف، والتشهير، والإساءة إلى شخصه، ووظيفته كمدير لمستشفى أسيوط العام، ونقيب أطباء أسيوط دون أى مستند أو دليل إدانة من أى جهة.

واستند الدكتور محمد جمال، فى محضره على التصريحات الصحفية التى نشرت فى بعض المواقع الإخبارية على لسان الدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، يتهم فيها الدكتور محمد جمال بقيامه ببعض المخالفات، وامتناعه عن تنفيذ قرارات وزارية، وإهدار مال عام، وتحصله على مبالغ مالية هو وآخرين دون أى ضوابط قانونية "وهو ما نفاه جمال أمام النيابة العامة"، وطالب وكيل الوزارة بتقديم المستندات الدالة على ذلك ".