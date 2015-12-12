أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نقيب أطباء أسيوط يحرر محضر سب وقذف ضد وكيل وزارة الصحة

Google+ Print
نقيب أطباء أسيوط يحرر محضر سب وقذف ضد وكيل وزارة الصحة نقيب أطباء أسيوط يحرر محضر سب وقذف ضد وكيل وزارة الصحة
حرر الدكتور محمد جمال الدين محمد، مدير مستشفى أسيوط العام ونقيب الأطباء، محضرا اليوم، السبت، برقم 2614 لسنة 2015 يتهم فيه الدكتور أحمد محمد أنور، وكيل وزارة الصحة بأسيوط بالسب والقذف والتشهير.

وبالعرض على النيابة العامة قال الدكتور محمد جمال أمام النيابة إن الدكتور أحمد محمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط قام بالسب، والقذف، والتشهير، والإساءة إلى شخصه، ووظيفته كمدير لمستشفى أسيوط العام، ونقيب أطباء أسيوط دون أى مستند أو دليل إدانة من أى جهة.

واستند الدكتور محمد جمال، فى محضره على التصريحات الصحفية التى نشرت فى بعض المواقع على لسان الدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، يتهم فيها الدكتور محمد جمال بقيامه ببعض المخالفات، وامتناعه عن تنفيذ قرارات وزارية، وإهدار مال عام، وتحصله على مبالغ مالية هو وآخرين دون أى ضوابط قانونية "وهو ما نفاه جمال أمام النيابة العامة"، وطالب وكيل الوزارة بتقديم المستندات الدالة على ذلك ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017