خارجية الإمارات:مصر من مفاتيح استقرار المنطقة وتجاوز الخلاف مع تركيا ضرورى

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، ضرورة تجاوز الخلاف التركى الإماراتى بسبب التطورات المصرية، قائلاً "إنه آن الأوان لتجاوزها، مشددًا أن المنطقة لا تحتمل هذه الخلافات وأن مصر من مفاتيح الاستقرار".

وقال قرقاش فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمى على موقع التدوين المصغر "تويتر" "الإشارات الإيجابية من الرئيس التركى طيب رجب أردوغان حول علاقات بلاده مع دولة الإمارات مرحب بها و من الضرورى البناء عليها"، و"الخلاف التركى الإماراتى حول التطورات المصرية آن الأوان لتجاوزه، المنطقة لا تتحمل مثل هذه الخلافات ومصر من مفاتيح الاستقرار، وشعبها قرر مساره".

>واستطرد قرقاش "العلاقات الطيبة والإيجابية مع أنقرة هى ما ننشده، والأساس احترام الشأن العربى من خلال مبدأى السيادة وعدم التدخل، والذى يجب أن يحكم تصرفاتنا".



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