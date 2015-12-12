استراحة – الأهلي 2- بورتو 0.. حسين السيد يسجل.. ووليد سليمان يضيع الثالث

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي الودية أمام بورتو من ملعب "التتش".
ودخل جوزيه بيسيرو المدير الفني للنادي الأهلي بالتشكيل التالي:
في حراسة المرمى: مسعد عوض
في الدفاع: حسين السيد- شريف حازم- محمد نجيب- باسم علي
في الوسط: وليد سليمان- رامي ربيعة- صالح جمعة- أحمد الشيخ- أحمد فتحي
في الهجوم: ماليك إيفونا
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** نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.
** وليد سليمان يضيع فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي بعد فشله في استغلال العرضية القادمة من الناحية اليسرى.
** حسين السيد يسجل الهدف الثاني للأهلي.
** الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق صالح جمعة من ركلة جزاء بعد عرقلة أحمد الشيخ.
** أحد أخطر فرص المباراة للأهلي، استغل صالح جمعة الاندفاع الهجومي للاعبي بورتو ومرر كرة بينية للناحية اليسرى للمنطلق أحمد الشيخ.
** أرسل الشيخ بدوره تمريرة إلى داخل منطقة الجزاء لماليك إيفونا الذي كان منفردا بمرمى بورتو، لكن تسديدته تصدى لها الحارس وحولها لركلة ركنية.
** انطلاق المباراة