عبد الحفيظ يدرس قضاء معايشة مع أتليتكو مدريد

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أن قناتي TEN والحياة لن تذيعا مباريات الفريق الأبيض في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وجاء إعلان رئيس الزمالك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم السبت لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول ماركوس باكيتا.

وأوضح مرتضى منصور أن ذلك الأمر جاء بعد قرار مسؤولو تلك القنوات مقاطعته على خلفية قرار غرفة صناعة الإعلام.

وأضاف"لن أتراجع عن ذلك القرار إلا بعد اعتذار مسؤولو تلك القنوات".

وأتم"أي فرد داخل الزمالك سيظهر في تلك القنوات سنوجه الشكر له ولا مكان له داخل النادي".