اختبار جديد يكشف الإصابة بسرطان الثدى عن طريق عينة دم

سرطان الثدى من الأمراض التى تصاب بها نسبة كبيرة من النساء، وترفع من معدلات الوفاة، لذا أظهرت دراسة جيدة أنه يمكن التعرف على الإصابة بسرطان الثدى من خلال عينة دم.

ووفقا لموقع "ساينس ديلى" الأمريكى فإنه من الممكن اكتشاف الإصابة بسرطان الثدى وتحديد مكان الإصابة، من خلال اختبار جديد من الصفائح الدموية يسمى الحمض النووى الريبوزى RNA، عن طريق نقطة دم واحدة من الصفائح الدموية والتى قد تحدد الإصابة بالسرطان بنسبة 96%.

اختبار جديد يكشف الإصابة بسرطان الثدى:

عينة الدم تكشف الإصابة بسرطان الثدى:

>وجاء فى التقرير، طبقًا لدراسة جديدة أجريت فى جامعة أوميا بالسويد، أنه من خلال عينة دم يمكن التعرف على السرطان الذى تصاب به والتعرف على جميع أنواع السرطانات، مما له إمكانية هائلة فى الكشف المبكر عن السرطان، كما أظهرت النتائج أن عينة دم من الصفائح الدموية يمكن استخدامها فى تشخيص السرطان وكذلك فى اختيار الطريقة المناسبة للعلاج.>تمت الدراسة على 283 عينة دم تم أخذها من الأشخاص، وجد أن 228 شخصًا مصابون بأنواع مختلفة من السرطان و55 شخصًا ليسوا مصابين بالمرض، وبمقارنة عينات الدم تم تحديد الإصابة بالسرطان بنسبة 96%، وكانت النتائج أن 71% من المرضى كانوا مصابين بسرطان الثدى والبنكرياس والثدى والكبد والقولون والمستقيم.