دراسة أسترالية تحذر: النوم أكثر من 9 ساعات يعادل أضرار السجائر والخمور

تواصل الأبحاث الحديثة التحذير من المخاطر الصحية للإفراط فى النوم، وكشفت مؤخرًا دراسة طبية أشرف عليها باحثون من جامعة سيدنى الأسترالية عن أن النوم أكثر من 9 ساعات يتسبب فى حدوث ضرر كبير على صحة الإنسان مثل السجائر وتناول الخمور.

وتابعت الدراسة أن النوم أكثر من 9 ساعات خلال الليل يرفع فرص الوفاة المبكرة بمعدل 4 أضعاف، خاصةً حال معاناة الشخص من الكسل وقلة الحركة والجلوس لفترات طويلة على مدار اليوم.

كما أوضح الباحثون أن اتباع عادات غذائية خاطئة يساهم فى رفع مخاطر الوفاة المبكرة، وذلك حسبما أظهرت نتائج الدراسة التى شملت 230 ألف شخص، يبلغ عمرهم 45 عامًا أو أكبر، وهى واحدة من أكبر الدراسات التى أجريت داخل أستراليا.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى عشر من شهر ديسمبر الجارى.

جدير بالذكر أن إحدى الدراسات السويدية التى نشرت مؤخرًا بمجلة طب النوم كشفت عن أن قلة النوم والاضطرابات المصاحبة لها نفس أضرار وتأثير الضرب بقوة على الرأس، وتتسبب فى حدوث تلف المخ.