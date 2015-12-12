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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا إلى غائم والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط احيانا فوق البحر وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والنهار وصباح الغد الباكر على المناطق الغربية وقد يتشكل الضباب الخفيف. 

الرياح .. جنوبية شرقية -  شمالية شرقية / 10 - 25 كم/ ساعة على اليابسة بينما تكون شمالية شرقية /15 - 35 كم/ ساعة فوق البحر تصل إلى / 35 - 45 كم / ساعة احيانا خاصة في عمق المناطق الشمالية.

البحر .. متوسط الموج يضطرب احيانا خاصة في عمق المناطق الشمالية ..  بارتفاع واحد الى ثلاث أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى  خمسة  يصل ستة أقدام احيانا خاصة في عمق المناطق الشمالية .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الوحدة و 28 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 45 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    26      15              70       35 .
> دبي                        26      18              60       25 .
> الشارقة                   27       13              75       40.
> عجمان                    26       16             70       30.
> أم القيوين                26        13              70       25 .
> رأس الخيمة              27       10              70       20 .
> الفجيرة                   25       17              65       30.
> العين                     26       14              65       20 .
> ليوا                       26      13               90       30 .
> الرويس                  24      15               85       40 .
> السلع                    24       16               85       40.
> دلما                      24      18               75       45 .
> طنب الصغرى          24      19               80       40 .
> طنب الكبرى            24      19               80       40 .
> أبوموسى               24       18               75       35.

 

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