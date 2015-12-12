بالصور.. تأجيل محاكمة نهى العمروسى و10 آخرين بتهمة تعاطى المخدرات لـ10 يناير

أجلت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، أولى جلسات محاكمة الفنانة نهى العمروسى والمخرج عمرو فاروق و10 متهمين آخرين لاتهامهم بتعاطى المواد المخدرة بـ"جاليرى" بالزمالك، لـ10 يناير لسماع شهود الإثبات.

ووجهت النيابة للمتهمين عددًا من التهم منها حيازة وإحراز المواد المخدرة، وإدارة مكان لبيع وترويج المخدرات على الشباب.

وأنكر المتهمون أمام النيابة جميع الاتهامات الموجهة لهم وأصرت الفنانة نهى العمروسى والمخرج عمرو فاروق صاحب مكان الواقعة على إجراء تحليل لهم بالطب الشرعى لإثبات صحة أقوالهم.

كشفت التحقيقات الأولية عن أنه تم القبض على الفنانة نهى العمروسى، خلال الحملة التى قام بها عدد من أفراد القسم بمنطقة الزمالك حيث وردت معلومات لقسم الشرطة عن وجود ''جاليرى'' مشبوه، وبعد متابعته ومداهمته تم القبض على عدد من الشباب والفتيات وبحوزتهم مواد مخدرة، ولكن المفاجأة كانت أن الفنانة نهى العمروسى موجودة وسط هؤلاء الشباب وبعد القبض عليهم تم وضعهم بغرفة الحجز داخل القسم، تحرر محضر 3375 جنح قصر النيل بالواقعة وجار التحقيق مع المتهمين.

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