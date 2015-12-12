أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

خالد عجاج وغادة رجب في أوبريت «شكرًا للسعودية»

Google+ Print
خالد عجاج وغادة رجب في أوبريت «شكرًا للسعودية» خالد عجاج وغادة رجب في أوبريت «شكرًا للسعودية»

خالد عجاج وغادة رجب

كتبت: إنجي لطفي

انتهى نجوم أوبريت «شكرا للسعودية» من تسجيل  مقاطعهم الصوتية الغنائية، بالإضافة إلى تسجيل الممثلين بعض المقاطع الأدائية التي ستتخلل الأوبريت والذي من المقرر تنظيمه على مسرح دار الأوبرا جامعة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر بعد غد الاثنين 14 ديسمبر 2015 الساعة السادسة مساءًا.

أوبريت “هنفضل أهل” كلمات ناصر الجيل وألحان وليد سعد وتوزيع عادل عايش ، غناء مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم الفنان السعودي الدكتور عبد الله رشاد والنجوم المصريين : أحمد سعد وغادة رجب وخالد عجاج لأول مرة معا في اوبريت واحد، بالاضافة الى : المواهب الواعدة : ياسمينا و شهد وحسام حسني ، بجانب الاداء الصوتي التمثيلي لكل من : رشا الخطيب ومنة جلال وميار نصار وندى بهجت وشيري محمد ، ومن إخراج حسام الدين صلاح.

وذلك في خلال الـ48 ساعة الماضية وتحت إشراف دكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعاصم المنياوي المستشار الفني للاتحاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»