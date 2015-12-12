خالد عجاج وغادة رجب في أوبريت «شكرًا للسعودية»

كتبت: إنجي لطفي

انتهى نجوم أوبريت «شكرا للسعودية» من تسجيل مقاطعهم الصوتية الغنائية، بالإضافة إلى تسجيل الممثلين بعض المقاطع الأدائية التي ستتخلل الأوبريت والذي من المقرر تنظيمه على مسرح دار الأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر بعد غد الاثنين 14 ديسمبر 2015 الساعة السادسة مساءًا.

أوبريت “هنفضل أهل” كلمات ناصر الجيل وألحان وليد سعد وتوزيع عادل عايش ، غناء مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم الفنان السعودي الدكتور عبد الله رشاد والنجوم المصريين : أحمد سعد وغادة رجب وخالد عجاج لأول مرة معا في اوبريت واحد، بالاضافة الى : المواهب الواعدة : ياسمينا و شهد وحسام حسني ، بجانب الاداء الصوتي التمثيلي لكل من : رشا الخطيب ومنة جلال وميار نصار وندى بهجت وشيري محمد ، ومن إخراج حسام الدين صلاح.

وذلك في خلال الـ48 ساعة الماضية وتحت إشراف دكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعاصم المنياوي المستشار الفني للاتحاد.