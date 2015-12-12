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بالفيديو والصور.. موجة من الطقس السيئ وأمطار غزيرة تضرب القاهرة والمحافظات

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تشهد محافظات القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة أدت إلى تعطل سير الحياة اليومية فى بعض المحافظات.

اليوم السابع -12 -2015

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"اليوم السابع"، إن ذروة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ستبدأ مساء اليوم السبت وتستمر حتى مساء الاثنين.

اليوم السابع -12 -2015

وأضاف عبد العال لـ"اليوم السابع"، أن البلاد تأثرت بحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدأت غرب البلاد بالسلوم ومطروح والإسكندرية، وستمتد وتشمل محافظات سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، اعتبارًا من اليوم السبت حتى الاثنين المقبل.

اليوم السابع -12 -2015

وأشار عبد العال إلى أن تحسنًا مؤقتًا نسبيًا سيبدأ يوم الثلاثاء 15 ديسمبر ثم تعاود حالة عدم الاستقرار تأثيرها مرة أخرى من الأربعاء 16 ديسمبر حتى مساء الخميس 17 ديسمبر، حيث من المتوقع أن تتكاثر السحب الممطرة والغزيرة على هذه المناطق تكون متوسطة الشدة فقط على القاهرة والوجه البحرى يصاحب ذلك نشاط للرياح، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطحى البحر الأحمر والمتوسط وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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