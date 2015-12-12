جولة تفقدية لمحمد شاكر بمشروع محطة كهرباء العاصمة الادارية الجديدة

قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجولة تفقدية صباح اليوم السبت مشروع محطة توليد كهرباء العاصمة الادارية الجديدة.

المشروع الجديد يجرى تنفيذه ضمن 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف والبرلس والعاصمة الادارية الجديدة لإضافة 14 ألفًا و400 ميجا وات تدخل جميعها الشبكة القومية للكهرباء مع نهاية 2018على أن يبدأ تشغيل اولى وحدات محطة بني سويف في اخر فبراير 2016.

وأكد الوزيرأن مشروع محطة العاصمة الجديدة قدرة 4800 ميجا وات بتكلفة تصل إلى نحو 17 مليار جنيه وتتكون من 8 وحدات غازية و4 وحدات بخارية قدرة كل منها 400 ميجا وات ، مشيرًا إلى أن الوحدات الأربع البخارية تعمل بدون وقود إضافى وبالاعتماد على عادم الوحدات الغازية.

وأشار الى أن هذه الوحدات تعد الأكبر من نوعها التى يتم تركيبها فى مصر لأول مرة فى المشروعات التى تقام بتكنولوجيا الدورة المركبة وكان قد تم التوقيع عليها في المؤتمر الاقتصادري بشرم الشيخ ، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد شهد فى ألمانيا عقد توقيع إنشاء المشروعات الثلاثة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة سيمنز الألمانية في مايو الماضى.

يرافق الوزير خلال الزيارة المهندس المهندس أسامة عسران نائب الوزير،والمهندسة صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء والمهندس محمود النقيب العضو المتفرغ للإنتاج بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

ومن المقرر أن يستعرض الوزير تقريرًا شاملاً من مسئولى شركة سيمنز الألمانية وأوراسكوم المصرية حول الخطوات التى تمت بالمشروع وتفاصيل البرنامج الزمنى للتنفيذ اعتبارًا من اليوم وحتى الانتهاء من تشغيل الوحدة الأخيرة من المجمع العملاق.

ومن جانب آخر ، يغادر القاهرة صباح غد الأحد وفد نووى مصرى رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة متجها إلى موسكو فى زيارة تستغرق عدة أيام يستكمل خلالها المفاوضات حول المشروع النووى السلمى المصرى لتوليد الكهرباء وذلك فى أول زيارة لوفد نووى مصرى لروسيا بعد توقيع اتفاقية المشروع النووى بين البلدين فى نوفبر الماضي.

ويراجع الوفد المصرى مع مسؤولى ملف الطاقة فى روسيا خلال الزيارة النسخة النهائية لعدد من العقود المقرر توقيعها خلال الفترة المقبلة بين هيئة المحطات النووية وشركة روزارتوم الروسية.

وعقد هندسة وإنشاء وتوريد المحطة النووية هو العقد الأقرب للتوقيع اضافة الى استكمال المفاوضات حول عقد شروط وضوابط توريد الوقود النووى والتخلص من الوقود المستهلك، وكذلك عقدى خدمات تشغيل وصيانة المحطة.

ويضم الوفد المصرى ممثلي الهيئات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إضافة إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء وتستمر الزيارة نحو اسبوع يلتقى خلالها الوفد المصرى بمسؤليين حكومين للطاقة ورئيس ومسؤلى شركة " روزاتوم " المنوط لها انشاء اول محطة نووية بمصر .

>واكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه من المقرر تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية عام 2024 يليها الوحدة الثالثة 2025 والرابعة 2026 لافتا إلى أن الوحدات ستقام باستخدام تكنولوجيا الجيل الثالث المطور والذى يعتمد على الماء العادى بأعلى نسبة أمان.

>وقال إن عقود المشروع فى مجملها تؤكد تعظيم الصناعة الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا النووية والتدريب وإعداد الكوادر القادرة على تشغيل المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد شهد 19 نوفبر الماضى توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين مصر وروسيا للتعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية شملت اتفاقية الإطار الحكومى وتحديد التزامات كل طرف فى المشروع النووى إضافة إلى اتفاقية القرض بين وزارتى المالية فى البلدين لتوفير التمويل اللازم للمشروع فيما وقعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الروسية.