ضبط صيدلى يدير "كباريه" منافيا للآداب و5 فتيات يحرضن على الفسق بجاردن سيتى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى من ضبط دكتور صيدلى بتهمة إدارة "كباريه" بدون ترخيص.

جاء ذلك عقب شن إدارة النشاط الداخلى بقيادة اللواء محمد ذكاء حملتها الأمنية على المنشآت والملاهى الليلية غير المرخصة، وتمكن خلال الحملة كل من العميد إبراهيم الطويل والمقدم أحمد طاهر والمقدم عصام أبو عرب وحسن النجار ومحمد حلمى ورامز جمال وعمرو مطر وإيهاب توفيق ووليد طراف

>من ضبط ملهى ليلى داخل عمارة سكنية وأسفلة "بانسيون" يملكه صيدلى "أمجد .و . م" 47 سنة بشارع كمال الدين صلاح، فتم القبض عليه بتهمة إدارة ملهى ليلى بدون ترخيص واستخدامه فى الأعمال المنافية للآداب.

كما تم ضبط راقصة أمريكية لا تملك تصريحا بالعمل، و5 فتيات بتهمة التحريض على الفسق وشخص يعمل على "الدى جى" بتهمة تشغيل أسطوانات مقلدة، وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير أمر بتحرير محضر بالوقعة، وإرسال المتهمين للنيابة.



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