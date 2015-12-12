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وزير التعليم العالى: قصر درجات الحافز الرياضى على البطولات الدولية فقط

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وزير التعليم العالى: قصر درجات الحافز الرياضى على البطولات الدولية فقط وزير التعليم العالى: قصر درجات الحافز الرياضى على البطولات الدولية فقط
أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، أن المجلس الأعلى للجامعات قرر فى جلسته الدورية التى عقدها اليوم بمقر المجلس، ضوابط جديدة فيما يخص منح درجات الحافز الرياضى وهى أن يقتصر منحها لطلاب الثانوية العامة قبل دخولهم الجامعات على المشاركين فى البطولات الدولية فقط وليس البطولات المحلية كما كان.

وأضاف الشيحى، خلال تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجلسة الدورية اليوم، أن الطلاب المشاركين فى البطولات المحلية سيحصلون على امتيازات أخرى بعد قبولهم فى الجامعات، مثل تخفيض رسوم المدن الجامعية، وامتيازات أخرى تتعلق بالمشاركة فى البطولات خلال فترة دراستهم بالجامعات.

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