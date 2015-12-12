إطاحة سامح شكرى بمايك الجزيرة تحتل تويتر بـ3هاشتاجات وتصفه بأسد الخارجية

بعد أن أطاح السفير سامح شكرى وزير الخارجية، بمايكروفون فضائية الجزيرة، أثناء الجلسة الختامية لاجتماعات سد النهضة فى الخرطوم، ورفض حضور مندوبى الفضائية القطرية الاجتماع، دشن رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عددا من الهاشتاجات أبرزها "وزير الخارجية" و"الجزيرة" و"سامح شكرى"، واحتلت الهاشتاجات قائمة الأكثر تداولًا لليوم السبت فى التريند المصرى.

وانهالت التعليقات عبر الوسوم للإشادة بما فعله "شكرى" فى الجلسة الختامية بالخرطوم، ووصفه النشطاء بـ"أسد الخارجية"، ووجه العديد من المدونين الشكر والتحية لوزير الخارجية على تصرفه.

فغرد أحد المدونين قائلا "أشكرك وزير الخارجية هكذا لازم يكون كل من يمثل مصر، وزير الخارجية قال كلمته، قناة الجزيرة تحت جزمته".

وتابع مدون آخر "شكرى يلقى بميكرفون الجزيرة فى اجتماع سد النهضة عاش يا وحش تسلم إيدينك لقد عبرت عنا أيها الرجل".

وأضاف أحد النشطاء عبر هاشتاج "وزير الخارجية" مغردا "تحية للوزير المحترم الأسد سامح شكرى حط قناة الجزيرة فى مكانها الطبيعى اللى يليق بها"، وأيده فى الرأى مدون آخر قائلا "وزير الأسد ألقى ميكروفون الجزيرة قناة الفتنة والأكاذيب بالزبالة مكانه الطبيعى".

>وبدوره قال أحد المغردين، سامح شكرى مصرى ابن مصرى أصله مصرى تسلم ياغالى، عاشت الخارجية ورجالتها كل التحية والتقدير لمواقفك يا بطل، أيوة كدة حط الرعاع وقادتهم فى مكانتهم الطبيعية تحت جزمتك".

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