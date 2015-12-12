"ترامب" يواصل عنصريته ويهاجم الوليد بن طلال: "يريد التحكم بساستنا"

استمرارا لعنصرية ووقاحة المرشح الجمهورى المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب ، هاجم "ترامب" الأمير الوليد بن طلال، زاعما أن الملياردير السعودى يسعى للتحكم بساسات أمريكا من خلال الأموال.

وكتب ترامب على "تويتر" مهاجما: "الأمير الوليد البليد يريد أن يتحكم بساستنا فى الولايات المتحدة بالأموال.. لن يستطيع فعل ذلك إذا انتُخبت".

وكان الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال، قد هاجم دونالد ترامب، على موقع "تويتر"، قائلاً :"أنت عار ليس على الحزب الجمهورى فحسب بل على أمريكا كلها..انسحب من سباق الرئاسة الأمريكية لأنك لن تفوز أبدا".

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