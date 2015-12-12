أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. عمال ترميم البرلمان يتحدون الأمطار: "لو نزل تلج من السما هنكمل شغل"

Google+ Print
بالصور.. عمال ترميم البرلمان يتحدون الأمطار: "لو نزل تلج من السما هنكمل شغل" بالصور.. عمال ترميم البرلمان يتحدون الأمطار: "لو نزل تلج من السما هنكمل شغل"
بالرغم من موجة الطقس السىء التى ضربت البلاد، اليوم السبت، وتساقط الأمطار على القاهرة، لم يتخلف عمال البناء عن القيام بأعمال ترميم وتجميل مجلس النواب ليكون جاهزًا لاستقبال الأعضاء الجدد فى أجمل صوره.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" عدم توقف عمال البناء عن العمل لحين انتهاء سقوط الأمطار بل ظلوا يعملون بتفان وإتقان، وقال أحدهم ويدعى رمضان: "حتى لو نزل تلج من السما هنكمل شغلنا لحد ما يخلص.. ده عمل وطنى".

وتابع رمضان قائلاً: "إذا قام كل واحد فى بعمله على أكمل وجه ستكون مصر من أنجح الدول على مستوى العالم".

وكان المستشار أحمد سعد، الأمين العام بمجلس النواب، عقد اجتماعاً مع مسئولى المجلس وشدد على الانتهاء من أعمال تطوير مبنى البرلمان فى أسرع وقت.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»