بالصور.. عمال ترميم البرلمان يتحدون الأمطار: "لو نزل تلج من السما هنكمل شغل"

بالرغم من موجة الطقس السىء التى ضربت البلاد، اليوم السبت، وتساقط الأمطار على القاهرة، لم يتخلف عمال البناء عن القيام بأعمال ترميم وتجميل مجلس النواب ليكون جاهزًا لاستقبال الأعضاء الجدد فى أجمل صوره.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" عدم توقف عمال البناء عن العمل لحين انتهاء سقوط الأمطار بل ظلوا يعملون بتفان وإتقان، وقال أحدهم ويدعى رمضان: "حتى لو نزل تلج من السما هنكمل شغلنا لحد ما يخلص.. ده عمل وطنى".

وتابع رمضان قائلاً: "إذا قام كل واحد فى مصر بعمله على أكمل وجه ستكون مصر من أنجح الدول على مستوى العالم".

وكان المستشار أحمد سعد، الأمين العام بمجلس النواب، عقد اجتماعاً مع مسئولى المجلس وشدد على الانتهاء من أعمال تطوير مبنى البرلمان فى أسرع وقت.



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