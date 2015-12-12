محو الأمية بسوهاج تكرم طالبات كلية الدراسات الإسلامية

كرمت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج عددا من طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، واللاتى شاركن فى محو أمية عدد من المواطنين على مستوى مراكز المحافظة تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة الأزهر، وتم منحهم مكافآت مالية.

وتحدث محمد الدالى مدير عام تعليم الكبار بسوهاج عن أهمية مشاركة طالبات كلية الدراسات الإسلامية فى مشروع محو الأمية، لما لذلك من أثر إيجابى على أبناء المجتمع من الناحية الدينية والسلوكية والتربوية، وهو ما يحقق رسالة الأزهر الشريف فى نشر الوعى بقضايا الأمة والعمل على تقدمها، وتم بتسليم الطالبات المكرمات الهدايا العينية المقدمة من الهيئة، بالإضافة إلى المكافآت المالية.

ثم تحدث عميد كلية الدراسات الإسلامية عن الواجب الشرعى والوطنى والأخلاقى على طالبات كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج، الذى يحتم عليهن المشاركة بفاعلية فى هذا المشروع القومى، وخاصة بعد زيارة رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تعليم الكبار لمقر كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج.