أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محو الأمية بسوهاج تكرم طالبات كلية الدراسات الإسلامية

Google+ Print
محو الأمية بسوهاج تكرم طالبات كلية الدراسات الإسلامية محو الأمية بسوهاج تكرم طالبات كلية الدراسات الإسلامية
كرمت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج عددا من طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، واللاتى شاركن فى محو أمية عدد من المواطنين على مستوى مراكز المحافظة تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة الأزهر، وتم منحهم مكافآت مالية.

وتحدث محمد الدالى مدير عام تعليم الكبار بسوهاج عن أهمية مشاركة طالبات كلية الدراسات الإسلامية فى مشروع محو الأمية، لما لذلك من أثر إيجابى على أبناء المجتمع من الناحية الدينية والسلوكية والتربوية، وهو ما يحقق رسالة الأزهر الشريف فى نشر الوعى بقضايا الأمة والعمل على تقدمها، وتم بتسليم الطالبات المكرمات الهدايا العينية المقدمة من الهيئة، بالإضافة إلى المكافآت المالية.

ثم تحدث عميد كلية الدراسات الإسلامية عن الواجب الشرعى والوطنى والأخلاقى على طالبات كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج، الذى يحتم عليهن المشاركة بفاعلية فى هذا المشروع القومى، وخاصة بعد زيارة رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تعليم الكبار لمقر كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365