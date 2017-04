"ستار أكاديمي": تعتيم على الوضع الصحي لسهيلة بن لشهب والسعودية خارج المنافسة

بيروت_علي حلاّل

عاد مسرح ستار أكاديمي" يشهد مفاجآت حضور أهالي الطلاب في برايمه التاسع، حيث فاجأت إدارة البرنامج كلّ من دينا ومحمّد بحضور والدتيهما الى المسرح، على أن تقوما لاحقاً بزيارة الى الأكاديميّة.

الحضور اللبناني بين الجمهور لازال الأقوى في الستوديو بوجود 3 طلاب (مابيل ومروان ورافييل)، مع حضور خجول لجمهور من باقي الدول، ومع خروج الطالب السعودي علي يصبح الخليج خارج دائرة المنافسة هذا العام، لتنحصر المنافسة بين دول المغرب العربي ولبنان ومصر.

كما تجاهل البرايم التاسع الوضع الصحي للطالبة سكينة بن لشهب التي لازالت راكدة في مستشفى الروم في منطقة الأشرفية، رغم مطالبة جمهورها بالإطمئنان على صحتها، كذلك شهدت مواقع التواصل الإجتماعي غضباً على تسمية الطالبة المصرية هايدي ضمن دائرة الخطر، رغم أن مصادر خاصة أكدت بقاء هايدي إلى النهائيات ومن الممكن أن تحمل هي لقب "ستار أكاديمي 11".

النجمة المصريّة أنغام افتتحت البرايم ، وغنّت أغنية "أهي جت" مع الطالبة المصريّة دينا عادل، كما أطلّت أيضاً بأغنية "حتّة ناقصة" مع الطالبة المصريّة هايدي موسى، لتختُم البرايم بإطلالة منفردة ضمن لوحة إستعراضيّة وأغنية "جنبك مكاني". أنغام تمنّت أن يحمل العام الجديد معه السلام والمحبّة للوطن العربي، كما تمنّت النجاح للطلاّب في مسيرتهم داخل الأكاديميّة وخارجها. ورغم أن كثيرين توقعوا أن تغني أنغام "أكتبلك تعهد" التي تلاقي نجاحاً كبيرا إلا انها لم تقدمها على المسرح.

ويبدو أن المغربية حنان انضمت إلى جناح التشبه بالفنانة هيفاء وهبي لإثارة ضجة حولها، حيث اعتبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن هذا الأمر مقصود بعد أن قدمت لوحة إستعراضيّة لأغنية "ما خدتش بالي".

هذا، وأعادتنا السهرة التاسعة الى زمن الفنّ الجميل، فقدّمت تحيّة للكبيرين الراحلين محمّد عبد الوهاب وفريد الأطرش، عبر مرور طربي للطالبين المغربي إيهاب أمير والتونسي نسيم رايسي، وأغنيتي "يا زهرة في خيالي"، و"القمح الليلة".

وعلى طريقة "ستار أكاديمي"، شنّ الطالب الجزائري أنيس بورحلة حرباً سلاحُها المحبّة ضمن لوحة "Tank" وأغنية "In the Army now". فيما غنّى الطالب اللبناني مروان يوسف، ضمن لوحة مستوحاة من قصّة "Rapunzel" وشعرها الطويل، أغنية "يا حلوة شعرك داري"، ليطلّ الطالب المصري محمّد عبّاس ضمن لوحة أغنية "ثلاث كلمات".