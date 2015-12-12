فضيحة هالة فاخر التي يفجّرها محامي طليقة ابنها

قرر المحامي نبية الوحش اختصام كلّ من الفنانة هالة فاخر وزوجها السابق أيمن في المحكمة بسبب ابنهما طليق موكّلته هالة حسن.

وقال الوحش في تصريحات خاصة لـ سيدتي نت إن سبب اختصامه لهذين الطرفين هو القانون لأنه عند تحقق عدم أهلية الابن يتمّ اختصام الأبوين؛ ولأن الابن لا يعمل، ولن يستطيع دفع النفقة لطليقته، فيتمّ اختصام الأب والأم، لأنهما يعملان.

وأوضح الوحش أنه لن يصمت، ولديه مفاجآت عديدة في القضية، منها أشياء خاصة بهالة فاخر نفسها، لن يتوقعها الجمهور، وستشكّل فضيحة.

وأشار الوحش إلى أن أخلاق ابن هالة فاخر تنمّ عن عدم تفرّغ الأبوين لتربيته؛ فالأم فنانة، وتعمل في البرامج والإعلانات التلفزيونية، ليلاً ونهاراَ، والأب "طبّال"، فما المنتظر إذن أن تكون نتيجة ذلك.

وكانت هالة حسن، طليقة ابن هالة فاخر، قد اتهمت طليقها بعدم السؤال عن ابنته جاسمين، وعدم دفع مستحقات نفقتها، كما اتهمت هالة فاخر بطردها من المنزل.

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