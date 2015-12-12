هنا شيحا تعترف: نعم تضايقت على أختي حلا

بحوار حصري لـ "سيدتي نت" اعترفت الفنانة هنا شيحا بأنها كانت تشعر بخوف كبير قبل عرض الفيلم السينمائي الذي تشارك ببطولته "قبل زحمة الصيف"، والذي يعرض في مهرجان دبي السينمائي بدورته الــ 12، وقالت هنا إنها كانت خائفة من ردة فعل الجمهور وخصوصاً أن الفيلم لا يحمل طابع التشويق ولكنها تعدّ بأن هذا الدور من أهم الأدوار التي قامت بها في السينما، وخصوصاً أن شخصيتها في الفيلم كانت شخصية جديدة عليها فالفيلم بحد ذاته يحمل طابعاً جديداً بعيداً عن التشويق الذي عهدناه في الأفلام في السنين الأخيرة.

حول الخلاف مع شقيقتها الفنانة المعتزلة "حلا شيحا" قالت: أنا أضحك عندما أقرأ هذه الأخبار فحلا ليست أختي فقط، بل هي توأم روحي وخصوصاً أنه لا يوجد فارق عمر كبير بيننا، فحلا تزيدني فقط بــ 11 شهراً، وعلاقتي كانت دائماً وما زالت علاقة في قمة الروعة والدفء، وأنا أستشيرها بكل خطواتي المهنية وحياتي الخاصة أيضاً.

وعن رأيها بقرار اعتزال حلا قالت إنها تحترم رغبتها ورغبة أي شخص بارتداء الحجاب، ولكنها تعتب وتزعل عليها في الوقت نفسه لأنها تعدّ خسارة كبيرة للوسط الفني، فقد استطاعت في فترة قصيرة أن تحقق شيئاً لم يستطع تحقيقه الكثيرون من أولاد جيلها، وحلا حالة فنية مميزة.