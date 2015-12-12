مسعود أمر الله: برنامج "إنجاز" سيستمر في مهرجان دبي السينمائي

دبي - تمام عجمية

عبر مسعود أمر الله آل علي، المدير الفني "لمهرجان دبي السينمائي الدولي" عن سعادته جداً بالنجاح الذي يحققه برنامج "إنجاز" الذي أسهم في دعم 15 فيلماً سينمائياً تميزوا وكان اختيارهم من بين عشرات الأفلام التي طرحت، وتمنى أن تنال هذه الأفلام استحسان زوار المهرجان كما أوضح أن دعم هذه الأفلام يكون من بعد الإنتاج وهدف هذا البرنامج مساعدة هذه المواهب على وضع اللمسات الأخيرة لأعمالهم وعرض مشاريعهم وعرضها في مهرجان دبي السينمائي، الذي يعدّ من أهم المهرجانات في الوطن العربي.

وإن كان هذا البرنامج سيستمر في الدورات القادمة؟ وهل ستثمر هذه الفعالية في السنوات الآتية قال: "بالطبع وسنحاول تطويرها للأفضل فنحن بدأنا بها منذ عام "2007" ومازالت مستمرة وفي كل عام نقوم بتطويرها للأفضل لأن البرنامج يعتبر ركيزةً لنمو صناعة السينما في المنطقة.

الأفلام التي ستعرض في المهرجان هذا العام هي:

«يا طير الطاير» للمخرج هاني أبو أسعد، و«جلد» للمخرجة عفراء باطوس، و«3000 ليلة» للمخرجة مي المصري، و«23 كيلومتر» للمخرجة نورا كيفوركيان، و«المنعطف» للمخرج رفقي عساف، و«ساير الجنة» للمخرج سعيد سالمين المري، و«شبابك الجنة» للمخرج فارس نعناع، و«روحي» للمخرجة جيهان شعيب، و«أبداً لم نكن أطفالاً» للمخرج محمود سليمان، و«كلاسيكو» للمخرج هالكوت مصطفى، و«ثقل الظل» للمخرج حكيم بلعباس، و«المدينة» للمخرج عمر شرقاوي، و«رئيس» للمخرج رزكار حسين، و«رائحة الخبر» للمخرجة منال علي بن عمرو، و«مريم» للمخرجة فايزة أمبا.