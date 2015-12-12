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ماجد الكنداوي: نيللي كريم مذهلة!

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الأحد 13-12-2015 14:49

رأى الفنان المصري ماجد الكنداوي أن المسلسل التلفزيوني "تحت السيطرة" من أهم الأعمال لعام الـــ 2015، وعلى الرغم من أنه لايتابع دراما إلا أن تحت السيطرة شده من المشهد الأول، لأنه يحمل أسس النجاح كلها، من نص وتمثيل وإخراج.

كما عدّ الكنداوي أن الفنانة نيللي كريم من أهم النجمات في بما تحمل من إحساس وأداء مقنع، فهي تقدم الشخصية بطريقة تشد كل متابعيها، وهذا ما أثبتته من خلال أعمالها إن كان في "سجن النسا"، أو في "تحت السيطرة"، وقال: أنا أرى أن نيللي كريم ممثلة مذهلة.
وعن غيابه عن الشاشة الصغيرة واكتفائه بالسينما قال كنداوي إنه لايمانع من أن يعمل في الدراما، ولكن ينتظر الدور الذي يشده ويقنعه.

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سيدتي

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