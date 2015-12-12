محمد عساف يطلق تجربته السينمائية الأولى في مهرجان دبي

دبي - تمام عجمية

أسهم برنامج «إنجاز» في دعم 15 فيلماً مميزاً، ستُعرض خلال الدورة الـ12 من المهرجان، يوفر البرنامج الدعم للمشاريع العربية في مراحل ما بعد الإنتاج، ليساعد هذه المواهب على وضع اللمسات الأخيرة لأعمالهم وعرض مشاريعهم الفنية على الشاشة الفضية. وقد أطلق محبوب العرب محمد عساف أولى تجاربه التمثيلية من خلال الفيلم الذي يتحدث عن قصة حياته والذي يحمل اسم "يا طير الطاير" للمخرج هاني أبو أسعد، العمل الذي لاقي أستحسان كبير عند الحضور.

ماذا قال عساف لسيدتي عن هذه التجربة؟

عبر عساف عن سعادته بنجاح هذه التجربة التي أشعرته كثيراً بالخوف فهو لم يكن يتوقع يوماً أن يقف أمام الكاميرا كممثل ولكن النتائج كانت مرضية كما أعلن أن الفيلم سيتم عرضه على نطاق واسع.

هل سيحترف عساف التمثيل؟

وعندما سألنا عساف عن رغبته في إكمال مشواره في التمثيل قال: لم أفكر بهذا الأمر ولكن هدفي الأول هو الغناء وهذا المشوار الرئيس لي.

هل انفصل عساف عن خطيبته فعلاً؟

عدّ عساف أن الخبر الذي نشر حول انفصاله عن خطيبته الإعلامية لينا قيشاوي مجرد إشاعة، وقد اعتاد الابتعاد عن الإشاعات، وهو لا يعطيها أية أهمية.