ربيع الأسمر يؤكد إيمانه بلبنان وجيشه

احتفل الفنان ربيع الأسمر بإطلاق أغنيته الجديدة "أنا الأسمر"، التي تحمل عنوان ألبومه الجديد الذي يصدر مطلع العام المقبل، وذلك بالتزامن مع افتتاحه للنادي الليلي الجديد "Rabih Club" في منطقة الكسليك. وسط حشد من أبرز الوجوه الفنية والإعلامية والإجتماعية، تخلل الحفل عدد من المفاجآت كان من بينها قطع قالب حلوى احتفالاً بعيد ميلاد الفنان علي الديك، الذي كان حاضراً وداعماً لصديقة، وذلك بعد أن شارك الديك وزملاؤه الفنانون نجم السهرة ربيع الأسمر قطع قالبي حلوى أحدهما خاص بالأغنية والآخر بالنادي، في حين أعلن الأسمر خلال الحفل عن تعمّده افتتاح هذا المشروع الفني السياحي، وفي هذا الوقت بالتحديد لتأكيد إيمانه بلبنان وجيشه.

"أنا الأسمر" أغنية من كلمات فادي مرجان، لحن شادي جارور، وتوزيع مأمون شمدين، وقد بدأ بثها عبر مختلف الإذاعات المحلية والعربية.

على صعيد آخر، يحيي الأسمر ليلة رأس السنة حفلين غنائيين أولهما في "سلطان الرومية" في القليعات، ومن ثم في "Rabih Club" في الكسليك.