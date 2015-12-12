بالصور: توبا بويوكستون وزوجها بدور جريء في هذا الفيلم

رشح (ذكريات الرياح - Rüzgarın Hatıraları) فيلم النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بإيلين في (العشق الأسود) الجديد لمسابقة مهرجان أنطاليا السينمائي الدولي بدورته الثانية والخمسين. ويشاركها بطولته زوجها الممثل التركي أونور صايلاك الشهير برأفت وصوفيا خاندميروف،وإخراج أوزجان إلبير حيث يعدّ (ذكريات الرياح) ثالث فيلم سينمائي له يحصد أهم الجوائز العالمية.

وملايين الأتراك يترقبون عرضه في دور السينما والشاشات التلفزيونية بعد أن عرفوا أن توبا تؤدي فيه دور والدة زوجها الحقيقي أونور صايلاك الذي يؤدي فيه دور (آرام) شاعر معارض اضطر قبل الحرب العالمية الثانية للفرار من تركيا إلى روسيا، وحين سألتها الصحافة التركية عن إحساسها بأدائها شخصية والدة زوجها أجابت مبتسمة: "أنا كممثلة محترفة لا رأي خاص لي،أؤدي ما يطلب مني بإخلاص،وأؤدي واجبي على أفضل وجه كممثلة تشارك في عمل فني جيد ومتكامل.ولا توجد مشاهد كثيرة تجمعني بزوجي أونور في الفيلم". وهي جرأة فعلية تحسب لتوبا أن تقوم بدور والدة زوجها الحقيقي. وهذا الدور قد ترفضه الكثيرات سواء من النجمات التركيات أو العربيات لغرابته وجرأته. ولكن توبا مشهود لها بجرأة خياراتها الفنية ما يجعل منها نجمة ناجحة في كافة أدوارها. ويعتبر فيلم (ذكريات الرياح) ثالث عمل فني يجمع توبا بأونور بعد مسلسلهما الأول (عاصي) والثاني (بائعة الورد)

وكان فيلم (ذكريات الرياح) تأليف: أحمد بوكا وإخراج: أوزجان إلبير، قد عرض لأول مرة في مهرجان هامبورغ السينمائي الدولي وقوبل باستحسان النقاد والمشاهدين الأجانب.

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