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بدء جلسة محاكمة رجل أعمال متهم بممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه

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بدء جلسة محاكمة رجل أعمال متهم بممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه بدء جلسة محاكمة رجل أعمال متهم بممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار إسماعيل عوض، محاكمة رجل الأعمال خالد عبدالفتاح على أحمد وشهرته "خالد خطاب" 47 سنة، صاحب شركة للطباعة، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه المتهم الثانى بمدينة شرم الشيخ، وآخرين من الأجانب والعرب، وتعاطيهما وحيازتهما للمخدرات.

حملت القضية رقم 3438 لسنة 2015 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 272 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة إدارة وتهيئة مكانا لتعاطى جوهرين مخدرين “الحشيش” و”الميثامفيتامين”، بمقابل ممارسة الفجور، وقدم بقصد التعاطى للمتهم الأول وأخرين، الجوهرين المخدرين المذكورين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد التعاطى الجوهرين المخدرين فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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