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ضبط عاطل بعد سرقته متعلقات طالب فى الإسماعيلية

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ضبط عاطل بعد سرقته متعلقات طالب فى الإسماعيلية ضبط عاطل بعد سرقته متعلقات طالب فى الإسماعيلية
تمكنت الدورية الأمنية المعينة بالمنطقة الثالثة طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوى من ضبط عاطل عقب قيامه بسرقة هاتف ونظارة طالب فى الإسماعيلية.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد على صديق مدير النجدة يفيد بأنه أثناء مرور الدورية الأمنية لتأمين الطرق بناحية المنطقة الثالثة طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوى دائرة مركز أبو صوير سمعت الدورية استغاثة من أحد الصبية واقفا على جانب الطريق وباستجوابه تبين أنه "باسم.م.م" 15 سنة طالب ومقيم أرض الجمعيات دائرة قسم ثالث، وأنه حال استقلاله دراجته الهوائية بالطريق فوجئ بقيام أحد الأشخاص يستقل "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قام باستيقافه عنوة باستخدام القوة البدنية، واستولى منه على هاتفه المحمول ونظارته الشمسية.

وبتعقب سير الجانى تمكنت القوات من ضبطه أسفل كوبرى مدينة المستقبل، وتبين للقوة أنه "محمد.إ.م" 25 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، وتم العثور بحوزته على المسروقات.

تم التحفظ المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4944 لسنة 2015 إدارى مركز أبوصوير وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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