حبس عاطل 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لإتجاره بالمخدرات فى بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، السبت، بمعاقبة المتهم "محمد.ع.ذ" عاطل ومقيم بدائرة قسم أول سوهاج، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم.

وترجع أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت المعلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالإتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم، وترويجها على عملائه وزبائنه من المتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 40 قرصا من الأقراص المخدرة "تامول".

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.