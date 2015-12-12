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تأجيل محاكمة ياسمين معالى ووالدها وشقيقها فى اتهامهم بالنصب لجلسة 14 ديسمبر

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تأجيل محاكمة ياسمين معالى ووالدها وشقيقها فى اتهامهم بالنصب لجلسة 14 ديسمبر تأجيل محاكمة ياسمين معالى ووالدها وشقيقها فى اتهامهم بالنصب لجلسة 14 ديسمبر
قررت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار معتصم الشاهد، تاجيل أولى جلسات محاكمة الناشطة السياسية ياسمين معالى، ووالدها "معالى.أ" مفتش تموين سابق، وشقيقها "ع.معالى"، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، وجمع مبالغ مالية كبيرة بدعوى تشغيلها فى مستحضرات التجميل، لجلسة 14 ديسمبر للاختصاص الرقمى.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة ألقت القبض على تاجر لاتهامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح، وتبين أن المتهم والد ناشطة سياسية، وكان قد تردد على مواقع التواصل الاجتماعى أن وزارة الداخلية اختطفتها وتعرضت للاختفاء القسرى، إلا أنه تبين أنها هربت إلى بريطانيا بعد استيلاء والدها على مبالغ مالية من المواطنين.

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