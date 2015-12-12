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قاضى محاكمة "العمروسى" يطلب منع الصحفيين ويؤكد: البحث عن الفضائح ليس صحافة

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قاضى محاكمة "العمروسى" يطلب منع الصحفيين ويؤكد: البحث عن الفضائح ليس صحافة قاضى محاكمة "العمروسى" يطلب منع الصحفيين ويؤكد: البحث عن الفضائح ليس صحافة
طالب طارق جميل سعيد، عضو الدفاع عن الفنانة نهى العمروسى، هيئة محكمة جنايات القاهرة، بمنع الصحفيين من تغطية أحداث القضية لوجود إناث متهمات، مما يهدد مستقبلهن، قائلاً: "كلنا عارفين إن مهنة الصحافة هى البحث عن الحقيقة ولكن ما يحدث الآن هو البحث عن الفضائح".

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة الفنانة نهى العمروسى والمخرج عمرو فاروق و9 متهمين آخرين لاتهامهم بتعاطى المواد المخدرة بجاليرى بالزمالك، والمنعقدة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، حيث استمعت المحكمة لطلبات الدفاع، بعد ما وجهت المحكمة حديثها للمصورين بقاعة المحكمة بعدم تركيزهم على قفص الاتهام والمتهمين وطلب منهم الرجوع لآخر قاعة المحاكمة، ورفعت هيئة المحكمة الجلسة لاتخاذ القرار.

ووجهت النيابة للمتهمين عددا من التهم منها حيازة وإحراز المواد المخدرة، وإدارة مكان لبيع وترويج المخدارت على الشباب.

وأنكر المتهمون أمام النيابة جميع الاتهامات الموجهة لهم وأصرت الفنانة نهى العمروسى والمخرج عمرو فاروق صاحب مكان الواقعة على إجراء تحليل لهم بالطب الشرعى لإثبات صحة أقوالهم.

كشفت التحقيقات الأولية أنه تم القبض على الفنانة ''نهى العمروسى''، خلال الحملة التي قام بها عدد من أفراد القسم بمنطقة الزمالك حيث وردت معلومات لقسم الشرطة عن وجود ''جاليرى'' مشبوه، وبعد متابعته ومداهمته تم القبض على عدد من الشباب والفتيات وبحوزتهم مواد مخدرة، ولكن المفاجأة كانت أن الفنانة نهى العمروسى موجودة وسط هؤلاء الشباب وبعد القبض عليهم تم وضعهم بغرفة الحجز داخل القسم، تحرر محضر 3375 جنح قصر النيل بالواقعة وجار التحقيق مع المتهمين.

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مصر 365