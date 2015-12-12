رئيس الزمالك يهدد اللاعبين بالإيقاف حال التحدث عن المستحقات مع الإدارة مباشرة

هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك لاعبي الفريق حال ذهابهم إلى أي عضو من داخل مجلس الإدارة للحديث عن مستحقاته المالية.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم السبت للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد ماركوس باكيتا وتوقيع العقد.

وتحدث مرتضى قائلا:"أي لاعب يقوم بالتحدث مع أي فرد داخل مجلس الإدارة مباشرة عن المستحقات المالية سوف يتم إيقافه".

وأوضح"إسماعيل يوسف مدير الكرة هو المسؤول الأول والأخير عن إيصال كل ما يتعلق بتلك الأمور للإدارة".

وأتم"لا يتجاوز أي لاعب إسماعيل يوسف من المفترض أن كل شيء يتم من خلاله".

في الوقت ذاته أكد مرتضى أن موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" هو مدخل الشيطان في الزمالك، وأن باكيتا "شربات" ().