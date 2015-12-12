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بالصور - تعرف على مدة وتفاصيل تعاقد باكيتا مع الزمالك.. والشرط الجزائي

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بالصور - تعرف على مدة وتفاصيل تعاقد باكيتا مع الزمالك.. والشرط الجزائي بالصور - تعرف على مدة وتفاصيل تعاقد باكيتا مع الزمالك.. والشرط الجزائي

وقع ماركوس باكيتا رسميا يوم السبت على عقد توليه مسؤولية الإدارة الفنية للزمالك خلفا للمدير الفني السابق جوزفالدو فيريرا.

وعقد الزمالك يوم السبت مؤتمرا صحفيا بحضور رئيس النادي مرتضى منصور وباكيتا لتوقيع العقود بين الطرفين والإعلان عن مدة وتفاصيل التعاقد.

وسيكون التعاقد بين المدرب البرازيلي والزمالك لمدة عام ونصف.

وكشف مرتضى منصور عن كل تفاصيل التعاقد التي انفرد بها FilGoal.com في وقت سابق ().

وأضاف"تم وضع شرط جزائي على الطرفين بقيمة راتب شهرين، هذا بالإضافة لمكافأة راتب شهر ونصف حال الفوز بالدوري وشهرا واحدا في حالة التتويج بكأس ".

وأتم"أما في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا سيتم صرف مكافأة شهرين، وشهرا واحدا حال الحصول على الكونفدرالية".

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