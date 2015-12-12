الزمالك: متمسكون بخوض مبارياتنا في بتروسبورت

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أنه متمسك بخوض الفريق لمبارياته على ملعب بتروسبورت رافضا الانتقال للدفاع الجوي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن اتفاقه مع وزارتي الداخلية والدفاع على استضافة ستادي القاهرة والدفاع الجوي لاستضافة مباريات الدوري مرة أخرى.

ويخوض الزمالك مبارياته في ملعب بتروسبورت منذ حادثة الدفاع الجوي التي وقعت في شهر فبراير الماضي.

وتحدث مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم السبت لتقديم ماركوس باكيتا المدير الفني الجديد للزمالك قائلا:"متمسكون بخوض مبارياتنا في بتروسبورت".

وأوضح"مع كل احترامنا لمسؤولي ملعب الدفاع الجوي فالجهاز الفني واللاعبين لا يتقبلون الأمر نفسيا بسبب ما حدث ووفاة جماهير النادي".

في الوقت ذاته كشف رئيس الزمالك عن تفاصيل تعاقد الزمالك مع باكيتا والشرط الجزائي في تعاقده والمكافأت حال التتويج بالبطولات ().