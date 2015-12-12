الزمالك يراقب ثنائي منتخب السنغال الأوليمبي

كشف رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور عن أن ناديه يقوم بمتابعة لاعبان من منتخب السنغال الأوليمبي تمهيدا لضم أحدهما لصفوف الفريق.

وكان سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك قد سافر إلى السنغال لمتابعة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة من أجل اختيار بعض اللاعبين المناسبين لضمهم للفريق.

وأوضح مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم السبت لتقديم المدير الفني الجديد للفريق ماركوس باكيتا أن ناديه يتابع لاعبان من منتخب السنغال.

وأضاف"كلفنا سامي الشيشيني بمراقبة لاعبان من منتخب السنغال لضم أحدهما للفريق".

وأكمل"أشكر أيضا طارق مصطفى المدرب العام على توليه المسؤولية الفنية للزمالك قبل

قدوم باكيتا ومساعدة مدحت عبد الهادي المدرب المساعد".

في الوقت ذاته كشف رئيس الزمالك عن تفاصيل تعاقد الزمالك مع باكيتا والشرط الجزائي في تعاقده والمكافأت حال التتويج بالبطولات ().