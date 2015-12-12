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مسعد عوض وأحمد الشيخ يحرسان مرمى الأهلي أمام بورتو السخنة

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مسعد عوض وأحمد الشيخ يحرسان مرمى الأهلي أمام بورتو السخنة مسعد عوض وأحمد الشيخ يحرسان مرمى الأهلي أمام بورتو السخنة

قرر طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي أن يحرس مسعد عوض وأحمد الشيخ عرين الفريق الأحمر في المباراة الودية التي تجمعه ببورتو السخنة.

ويرغب سليمان بهذا القرار في منح عوض دفعة معنوية في ظل حضور جماهير الأهلي للمباراة خاصة بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة وفشل التأهل للأولمبياد.

هذا بالإضافة للوقوف على مستوى الحارس الشاب أحمد ربيع الشيخ قبل عودة الدوري خلال الفترة المقبلة.

في الوقت ذاته يخوض لاعبو الفريق المستبعدين من المباراة مرانا منفردا قبل بداية اللقاء.

وكان جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي قد قرر استبعاد من المباراة كل من شريف إكرامي، عماد متعب، حسام غالي، وعبد الله السعيد، حسام عاشور، أحمد حجازي، عماد متعب، أحمد عادل عبد المنعم، صبري رحيل، مؤمن زكريا، محمد حمدي زكي، وعمرو جمال.

وجاء استبعاد هؤلاء اللاعبين بسبب إصابة بعضهم، فيما فضل بيسيرو إراحة الآخرين قبل لقاء سموحة في الدوري حتى لا يتعرضون للإرهاق.

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