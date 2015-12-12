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اعتماد المخطط التفصيلى لـ6 مناطق لامتداد مدينة دمياط بموافقة رئيس الوزراء

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اعتماد المخطط التفصيلى لـ6 مناطق لامتداد مدينة دمياط بموافقة رئيس الوزراء اعتماد المخطط التفصيلى لـ6 مناطق لامتداد مدينة دمياط بموافقة رئيس الوزراء
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى تصريحات صحفية إنه تم إنهاء إجراءات اعتماد المخطط التفصيلى من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لـ 6 مناطق لامتداد مدينة دمياط.

وتم اعتماد مناطق "الشعراء، جنوب السنانية، شمال السنانية، غيط النصارى، شطا، شط جريبة "ضمن المخطط المخطط التفصيلى لامتداد المدينة.

وأضاف محافظ دمياط تأتى هذه الخطوة على رأس أولوياته منذ اليوم الأول للفصل فى المشاكل الإدارية والتنظيمية ومخططات المناطق المتاخمة والقرى المجاورة لمدينة دمياط.

وأشار إلى أن القرار يسعى للارتقاء بهذه المناطق باحداث نهضة عمرانية وفقا للتنظيم والقضاء على العشوائيات وفض النزاعات التخطيطية والتنظيمية للمواطنين، وكذلك سرعة الفصل فى المبانى وتصنيف المخالفات وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

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