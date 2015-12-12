التحقيق فى واقعة سقوط طفل من الدور الأول بمدرسة ابتدائية بالطود فى الأقصر

شكل العميد أيمن مدنى رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، بقيادة طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لجنة للتحقيق فى واقعة سقوط الطفل كيرلس طلعت الجندى من الدور الأول بمدرسة الشهداء الابتدائية بالطود، وتم نقل أحمد على الطاهر مدير المدرسة إلى مبنى الإدارة التعليمية لحين انتهاء التحقيقات حول الواقعة.

وكان الطفل كيرلس بعد انتهاء الفسحة يلعب مع زملائه فسقط من الدور الأول بمبنى المدرسة، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى الأقصر الدولى، حيث جاء التقرير المبدئى للأطباء باستقرار الحالة العامة للطفل مع وجود كسور بالذراعين والرجل اليمنى والفكين، وسيتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى لإجراء جراحة للفكين.

وأوضحت التحقيقات الأولية عدم وجود أى شبهة جنائية أو أى اعتداء من أعضاء هيئة التدريس عليه، وكذلك أكد كيرلس نفسه وزملاؤه أنه كان يلعب على سور الدرج حين انزلقت رجله من الدرج فسقط، وتتابع اللجنة تحقيقاتها حول الواقعة مع العاملين بالمدرسة والمشرفين.