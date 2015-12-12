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أحسن من مية الحنفية.. تعرف على فوائد المشى والجرى أثناء المطر

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أحسن من مية الحنفية.. تعرف على فوائد المشى والجرى أثناء المطر أحسن من مية الحنفية.. تعرف على فوائد المشى والجرى أثناء المطر
تشهد العديد من محافظات سقوط أمطار غزيرة مع بداية فصل الشتاء وهو ما تسبب فى بعض الاضرار وأحيانا الحوادث، ولكن هل تعلم أن لمياه الأمطار الكثير من الفوائد الصحية وأن حبات المطر كلؤلؤ الشتاء، وهو الماء الذى لا يمكن للهواء أن يتحمل وزنه وبالتالى يسقط على الأرض، ومن المعروف أنه جزء من دورة المياه التى لا تنتهى.

وفى هذا السياق، كشف الموقع العالمى “metoffice”، عن بعض الفوائد المذهلة للمشى أثناء سقوط الأمطار وتشمل:

•تعزيز القوة


>زيادة القوة من فوائد المشى أو الجرى أثناء المطر، حيث إن الجسم سوف يبقى بارداً فى المطر لذلك سوف يقل الإنهاك الحرارى بسبب المجهود والجرى، وهذا يعنى أن المطر يضاعف القوة والجهد أثناء الجرى.

•حرق مزيد من السعرات الحرارية


>وقد خلصت العديد من الدراسات أن الجرى أثناء المطر يعزز الطاقة ويحرق المزيد من السعرات الحرارية وخصوصاً عند انخفاض درجة الحرارة.

•فوائد شرب مياه الأمطار


>بالإضافة إلى ذلك، كشف الموقع العالمى “waterbenefitshealth”، أن شرب مياه الأمطار مفيد حيث إنها لا تحتوى على بعض المواد الكيميائية (مثل الكلور والفلور) التى يتم استخدامها فى مرافق معالجة المياه.

آخر ميزة واضحة من مياه الشرب المطر هو أنها غير مكلفة.

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مصر 365

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