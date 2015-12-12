أسباب تأخر الحمل أهمها التدخين والتوتر النفسى

معيار تأخر الحمل

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الحمل هو حلم كل امرأة متزوجة، وتسعى أغلب النساء لحدوث الحمل والإنجاب بعد الزواج مباشرة، بغرض بناء الأسرة وأيضا للاطمئنان على صحتهن الإنجابية.>بالطبع فحدوث الحمل فى العديد من الحالات أمرا لا يتم بمجرد القيام بالمعاشرة الجنسية لمرة واحدة، وتأخر الحمل لفترة بعد الزواج لا يعنى قصور الوظيفة الإنجابية لأى من الزوجين.

يؤكد استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، أن عدم حدوث الحمل لعام كامل بعد الزواج مباشرة، لا يعد تأخرا وعلى الزوجين الانتظار لحين نهاية العام الأول من الزواج، قبل البحث عن أسباب عدم حدوث الحمل.

أسباب تأخر الحمل

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>يوضح أبو النجا أن هناك العديد من الأسباب المعلومة وأخرى المجهولة لدى البعض والتى تقف وراء تأخر الحمل وأهمها:

- زيادة ونقصان الوزن بصورة مفرطة فى كلا الحالتين.

>- تناول بعض الأدوية كمضادات الاكتئاب.

>- تقدم السن لما بعد الخامسة والثلاثين وخاصة سن المرأة.

>- التدخين وخاصة تدخين الزوج وهو ما يؤدى لضعف حركة الحيوانات المنوية وتأخر الحمل.

>- التوتر والقلق النفسى من تأخر الحمل، وهو ما يؤثر سلبا على عملية التبويض.

>- اضطراب التبويض نتيجة لأسباب مرضيه عضوية كتكيس المبايض وبطانه الرحم المهاجرة.

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