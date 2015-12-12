أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

البرلمانى هشام والى يزور قطاع كهرباء الفيوم لحل مشكلات الأهالى

Google+ Print
البرلمانى هشام والى يزور قطاع كهرباء الفيوم لحل مشكلات الأهالى البرلمانى هشام والى يزور قطاع كهرباء الفيوم لحل مشكلات الأهالى
زار النائب البرلمانى هشام والى، عضو المجلس، عن دائرة بندر الفيوم، قطاع الكهرباء بالمحافظة، اليوم، السبت، لحل مشكلات بعض المواطنين بالأحياء الشعبية بالمدينة.

وخلال اللقاء استعرض النائب مع المهندس حسين الصباغ، رئيس قطاع كهرباء الفيوم، مشكلات المواطنين بالمحافظة التى تخص القطاع وبعض الشكاوى المختلفة.

وأكد والى أن رئيس القطاع أبدى التعاون التام فى حل المشكلات التى تم مناقشتها، وأكد على أنه سيتم حلها بشكل عاجل، مشيرا إلى أنه سيتوجه لكل مسئول يراعى مصلحة المواطن البسيط بكل شكر تقدير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365