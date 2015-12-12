البرلمانى هشام والى يزور قطاع كهرباء الفيوم لحل مشكلات الأهالى

زار النائب البرلمانى هشام والى، عضو المجلس، عن دائرة بندر الفيوم، قطاع الكهرباء بالمحافظة، اليوم، السبت، لحل مشكلات بعض المواطنين بالأحياء الشعبية بالمدينة.

وخلال اللقاء استعرض النائب مع المهندس حسين الصباغ، رئيس قطاع كهرباء الفيوم، مشكلات المواطنين بالمحافظة التى تخص القطاع وبعض الشكاوى المختلفة.

وأكد والى أن رئيس القطاع أبدى التعاون التام فى حل المشكلات التى تم مناقشتها، وأكد على أنه سيتم حلها بشكل عاجل، مشيرا إلى أنه سيتوجه لكل مسئول يراعى مصلحة المواطن البسيط بكل شكر تقدير.