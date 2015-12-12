"آداب أسوان" تنظم الحفل الختامى للتدريبات الميدانية لطلاب الكلية

نظمت كلية الآداب بجامعة أسوان، اليوم السبت، الحفل الختامى للتدريبات الميدانية والصيفية لطلاب الكلية، بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، بمقر الكلية بجامعة أسوان.

وتضمنت الاحتفالية، عرض فيلم تسجيلى ووثائقى، نفذه طلاب الكلية عن المحميات الطبيعية والذى تم تصويره بوادى العلاقى بجنوب غرب أسوان الذى يعد من أكبر الأودية بالصحراء الشرقية، كما تتضمن شرح توضيحى عن جزر سالوجا وغزال، وأهم ما يميزها من صخور طبيعية، وعن مجرى نهر النيل، وأهم الجنادل التى تكونت عليه بفضل انحدار مياه النهر، والتعرف على القبائل الذين يسكنون بالوادى وهم قبائل العبابدة والبشارية، ويشتغلون بحرف الرعى والزراعة والتفهيم.

ووجهت إدارة الجامعة، الشكر لجهاز حماية البيئة لحسن تعاونه مع طلاب الجامعة، كما وجه الدكتور رفاعى عميد الكلية، الشكر لنائب رئيس الجامعة، على الدعم المعنوى والمادى الذى تلقاه الكلية من جانب إدارة الجامعة.

وأعلن نائب رئيس جامعة أسوان، عن مكافآت مالية للأفضل خمسة أبحاث بحثية نفذها الطلاب المتميزون بعد اختيار اللجنة المكونة من هيئة أعضاء التدريس بالكلية لأفضل بحث متميز، كما وعد الدكتور عبد القادر، الطلاب برد جميع مصروفات الرحلة العلمية التى قام بها الطلاب على أن تتحمل الجامعة المصروفات كاملة.

حضر الاحتفالية التى أقيمت برئاسة الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رفاعى يوسف، عميد كلية الآداب، والدكتور عادل عبد السميع، وكيل كلية الآداب، والدكتور سعد على، رئيس قسم الجغرافيا، والدكتور هشام محمود، عضو هيئة التدريس بالكلية.