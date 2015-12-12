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تعديل مواعيد الفحص الطبى المجانى للفيروسات الكبدية

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تعديل مواعيد الفحص الطبى المجانى للفيروسات الكبدية تعديل مواعيد الفحص الطبى المجانى للفيروسات الكبدية
أعلن الدكتور حامد الشرقاوي المشرف العام علي الإدارة الطبية بجامعة طنطا تعديل مواعيد الفحص الطبي السريع للفيروسات الكبدية، نظرا ًلإمتحانات نصف العام الجامعي 2015/2016.

وأضاف الشرقاوى فى بيان، أنه تم الإنتهاء من إجراء الفحص علي 4300 من طلاب كلية الهندسة، والحقوق، والآداب على أن يتم الفحص بكلية التربية في الفترة من 20- 25 فبراير 2016، والتربية الرياضية في الفترة من 27- 29 فبراير 2016، والزراعة من 1 – 3 مارس 2016، والتربية النوعية من 5 – 10 مارس 2016، وكلية الطب من 12– 14 مارس 2016، والصيدلة من 15 – 17 مارس 2016، وطب الأسنان من 19- 21 مارس 2016، والعلوم من 22 – 24 مارس 2016، والتمريض من 27 – 29 مارس 2016، والتجارة من 3 – 4 مارس 2016.

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