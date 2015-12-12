بالصور.. جامعة القناة تنظم حفل تأبين للدكتور أحمد عوّاد عميد التربية الراحل

نظمت كلية التربية بجامعة قناة السويس فرع العريش، وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، والدكتور حبش النادى، نائب رئيس الجامعة لفرع العريش، حفل تأبين لذكرى الدكتور الراحل أحمد عواد، عميد الكلية السابق.

وحضر حفل التأبين الدكتور حبش النادى نائب رئيس جامعة قناة السويس لفرع العريش الدكتور حبش، والدكتور سعيد لافى، وكيل الكلية للدراسـات العليا، والقائم بعمل عميد الكلية، والدكتور رفعت عزوز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور صالح محمد صالح وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل سرايا وكيل كلية التربية بالإسماعيلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات والعاملين وتلاميذ الراحل والطلاب بفرع الجامعة بالعريش، فضلًا عن ممثلى عدد من المؤسسات المجتمعية والتعليمية بالمحافظة، ومحبى الراحل والمهتمين بالشأن التعليمى والبحثى.

وقد تضمن الحفل عرضا لإنجازات الراحل فى خدمة الكلية والعملية التعليمية والجوائز الحاصل عليها، كما تم عرض فيلمًا تسجيليًا حول قصة حياته وعمله والجامعات والدول التى عمل بها، ومسيرته فى كلية التربية بالعريش حتى تقلده منصب العمادة، وذكريات زملائه وتلاميذه معه حتى وافاه الأجل.

وفى نهاية الحفل؛ تم تقديم درع الكلية إلى أسرته واستلمه نيابة عنهم الأستاذ الدكتور رفعت عمر عزوز، وتم توزيع الكتب الدينية على الحاضرين كصدقة جارية على روحه الطاهرة.

وأكد الدكتور صالح محمد صالح، وكيل الكلية، لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه سبق إقامة دورى فى كرة القدم بكلية التربية بالعريش على كأس المرحوم الدكتور أحمد عواد باشتراك الفرق الرياضية من كليات الفرع بالعريش، وأن مجلس الكلية قد وافق بالإجماع فى اجتماعه الأخير على إطلاق اسم المرحوم الدكتور أحمد عواد على قاعة محاضرات التربية الخاصة بالكلية باعتباره مؤسس هذا القسم، وأعلن الأستاذ الدكتور رفعت عزوز، عن تخصيص جائرة أفضل بحث فى مجلة كلية التربية للعام الجامعى 2015-2016 باسم الأستاذ الدكتور أحمد أحمد عواد.



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