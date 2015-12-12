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حافظ المرازى يطالب بعودة ترددات الإذاعة لكل مدن ومحافظات مصر

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حافظ المرازى يطالب بعودة ترددات الإذاعة لكل مدن ومحافظات مصر حافظ المرازى يطالب بعودة ترددات الإذاعة لكل مدن ومحافظات مصر
قال الإعلامى حافظ المرازى، إن المنتدى الاقتصادى الثانى الذى أقيم اليوم، السبت، بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، الذى ضم عدد من أساتذة الاقتصاد من لبنان والسودان وإندونيسيا، يعد مبادرة جيدة تؤدى إلى الالتفات لمحافظات صعيد ، حيث طالب بعودة اللامركزية فى الإذاعة المصرية، وعودة الترددات لكل مدن ومحافظات مصر، والذى انتهى فى عام 1934.

وأشار المرازى إلى أن المؤتمر يساعد فى دعم الاقتصاد، ولكن يحتاج التجربة فى محافظات أخرى إلى دعم وتسهيلات وإرادة سياسية لمواجهة البيروقراطية التى تواجه أصحاب المشروعات.

جاء ذلك خلال المنتدى الاقتصادى الثانى بمركز دندرة التنموى تحت عنوان " طاقات الجنوب فرص وتحديات "لاستثمار طاقات الجنوب لتحقيق تنمية اقتصادية كاملة تحت رعاية الامير هاشم الدندراوى مدير مركز دندرة التنموى.

حضر المنتدى عدد كبير من التنفيذيين فى مقدمتهم محمد بدر محافظ الأقصر وسكرتير عام محافظة قنا كما حضر كلا من الإعلامى د. حافظ المرازى والدكتور أحمد شورة، والدكتور طه عبد العليم المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ود. إبراهيم نوار، رئيس برنامج الدراسات الاقتصادية بالمركز العربى للبحوث والدراسات.

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