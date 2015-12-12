بالصور.. حملة نظافة بمركز دسوق فى كفر الشيخ ورفع مخلفات المطر

نظم مجلس مدينة دسوق، اليوم، السبت، برئاسة اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات النظافة بالمدينة بحى شمال بشارع الشركات من أول كوبرى البدالة، وجميع الشوارع الفرعية، وبحى جنوب فى شارع الجيش، وجميع الشوارع الفرعية منه، لرفع مخلفات المطر، وتصريف المياه المتناثرة بالشوارع من خلال المصفاة.

وكلف اللواء أحمد بسيونى، رئيس مركز ومدينة دسوق، المحاسب أسامة كامل، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة، بمتابعة تطهير وتسليك مصفاة المطر، ومتابعة خطوط السير، لجميع المعدات بحملة شمال وجنوب، لتعمل فى رفع القمامة بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالكامل، ومتابعة رفع القمامة ومخلفات المطر وتفريغ صناديق القمامة منها وتطهير الصناديق بعد تفريغها.



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